Roger Waters envía su apoyo a Daniel Jadue: "Lo necesitamos"

El músico Roger Waters entregó su apoyo al candidato del Partido Comunista, Daniel Jadue, para las primarias presidenciales que se llevarán a cabo este 18 de junio.

En el marco de un evento organizado por el Instituto Tricontinental, el autor de "Another brick in the wall" expresó su preferencia para este domingo luego de que el moderador le preguntara explícitamente por Jadue.

"Si tú lo recomiendas, entonces yo también lo recomiendo", comenzó diciendo Waters, quien agregó que "nunca he conocido a Daniel Jadue".

"Pero si el enfado de la gente está detrás de él y el Instituto Tricontinental también, y además está combatiendo contra las facciones de Pinochet que quedan en Chile, en ese hermoso y bello país, entonces yo lo respaldo", sostuvo el artista británico.

Waters concluyó invitando a "votar por Daniel Jadue", de quien dijo no tener duda "de que es un buen hombre de verdad y lo necesitamos".

Por su parte el candidato comunista expresó en su cuenta de Twitter su "orgullo" por recibir el apoyo del ex líder de Pink Floyd.