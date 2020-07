Ryan Adams pide disculpas por su comportamiento a más de un año de acusaciones de maltrato a mujeres

El cantante y compositor Ryan Adams, quien en febrero del año pasado fue acusado de conducta sexual inapropiadas, escribió una declaración disculpándose por las formas en que "maltrataba" a las mujeres en el pasado.

En una larga declaración en el Daily Mail, escribió que ahora está sobrio: "No hay palabras para expresar lo mal que me siento por las formas en que he maltratado a las personas a lo largo de mi vida y mi carrera. Todo lo que puedo decir es que lo siento. Es así de simple".

"Este período de aislamiento y reflexión hizo darme cuenta de que necesitaba hacer cambios significativos en mi vida", afirmó el músico.

Siete mujeres, entre ellas su ex esposa Mandy Moore, alegaron en febrero de 2019 abuso emocional o manipulación severa por parte de Adams, incluida una mujer que mostró a los reporteros textos sexualmente explícitos que dijo que intercambió con Adams cuando era menor de edad.

A raíz del artículo, se canceló el lanzamiento de tres álbumes planeados por el cantante a través de Universal Music Group, al igual que las fechas de la gira y varios patrocinios de productos con el cantante.