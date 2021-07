"Senjutsu": Iron Maiden anuncia su primer disco en seis años

La "doncella de hierro" está de vuelta: A seis años del estreno de su último largaduración la banda Iron Maiden anunció el lanzamiento de su nuevo disco "Senjutsu" para el próximo 3 de septiembre.

Se trata de un disco doble de 10 canciones cuyo arte tiene una clara influencia japonesa, con un "Eddie" samurai como protagonista en su portada. El trabajo se extiende por 82 minutos y fue grabado en 2019 durante una pausa en la gira "Legacy of the Beast".

"Las canciones son muy variadas y muchas de ellas son algo extensas. También hay una o dos canciones que suenan muy diferente a nuestro estilo habitual y creo que nuestros fans se sorprenderán de buena manera", adelantó el cantante Bruce Dickinson a Kerrang!.

De acuerdo al bajista fundador Steve Harris varios de los temas de "Senjutsu" tenían un nivel de complejidad que los obligó a trabajar extra para llegar a los resultados que esperaban. "A veces era desafiante, pero creo que logramos capturar la escencia de la banda y eso hace que haya valido la pena el esfuerzo", sostuvo.

La semana pasada Iron Maiden liberó el primer sencillo de su nuevo disco, titulado "The Writing on the Wall". "Senjutsu", que será lanzado el 3 de septiembre, será el primer álbum de los británicos desde "The book of souls" de 2015.

Este es el tracklist de "Senjutsu":

1. Senjutsu

2. Stratego

3. The Writing On The Wall

4. Lost In A Lost World

5. Days Of Future Past

6. The Time Machine

7. Darkest Hour

8. Death Of The Celts

9. The Parchment

10. Hell On Earth