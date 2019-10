Shirley Manson viene a Chile para ser parte de evento de Ruidosa

La vocalista de Garbage, Shirley Manson, viajará a Chile en noviembre para ser invitada especial de un evento de Ruidosa en Santiago.

La cantante será la protagonista de un conversatorio organizado por Ruidosa y que contará con la moderación de la artista chilena Francisca Valenzuela y tendrá la participación especial de la argentina Barbi Recanati.

El evento está fijado para el 11 de noviembre en el Teatro Nescafé de las Artes y es gratuito. Las entradas podrán ser retiradas (máximo dos por persona) gratuitamente a partir del miércoles 16 de octubre en el centro de atención de Comunidad de las Artes (Av. Providencia 1266).

Chile, Santiago! Come join us@on the 11th of November. pic.twitter.com/KoMXDk2qAx