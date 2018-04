At The Drive In fijó su debut en Chile

La banda estadounidense At The Drive In realizará su primer aterrizaje en Latinoamérica y fijó su debut en Chile para el próximo 9 de noviembre en La Cúpula Multiespacio.

La agrupación, que volvió a reunirse en 2016 tras un breve reencuentro en 2012, vendrán a mostrar "In•ter a•li•a" con una formación donde párticipan Cedric Bixler Zavala (voz), Omar Rodríguez-López (guitarra, voz), Paul Hinojos (bajo), Tony Hajjar (batería) y Keeley Davis (guitarra voz).

Las entradas para el show están a la venta a través del sistema Puntoticket con un valor que comienza en 25.000 pesos la preventa 1 (500), luego sube a 28.000 la preventa 2 (500) y cierra en 32.000 la entrada general.