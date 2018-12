Aurora vuelve al país para su primer show en solitario

La cantante noruega Aurora, que debutó en escenarios chilenos en la pasada edición de Lollapalooza, volverá al país para su primer show en solitario el próximo 26 de mayo en el Teatro La Cúpula.

La cantante llega a Chile a poco de haber editado sorpresivamente su segundo álbum "Infections of a Different Kind of Step" a fines de septiembre, disco que incluye el éxito "Queendom", adelanto que llegó al mercado en abril.

Las entradas tendrán una preventa que comenzará el 10 de diciembre al mediodía para clientes Banco de Chile y el 12 partirá la venta general de boletos, ambas por sistema Puntoticket.