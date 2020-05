Camila Moreno, Princesa Alba y Alain Johannes encabezan Festival Stgo Music

Camila Moreno, Pedropiedra, Princesa Alba, Alain Johannes, Rubio, We Are The Grand, BBS Paranoicos, Cigarbox Man y Frank's White Canvas son los músicos que formarán parte del Festival Stgo Music.

Se trata de un evento vía streaming donde cada sábado se presentará en vivo una de las bandas y se pueden comprar las entradas on line para acceder a los shows en Chile, Latinoamérica y EE.UU.

Los conciertos se transmitirán desde el Club Amanda, lugar que cumple con los requerimientos técnicos y sanitarios recomendados para este tipo de eventos que solo estarán los músicos y el equipo técnico.

Los shows se realizarán cada sábado desde el 13 de junio hasta el 01 de agosto, a las 22:00 hora local y este es el calendario: