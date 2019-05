Cler Canifru será el show de apertura de Slash y Myles Kennedy en Chile

Slash, el guitarrista de Guns n' Roses, volverá al país con su más reciente álbum solista, "Living the dream", junto a Myles Kennedy and The Conspirators, show que tendrá a la chilena Cler Canifru como artista invitada.

Guitarrista, cantante y compositora, Cler Canifru es además una activa sesionista en la industria musical, y miembro de algunas de las bandas más relevantes de los últimos años en la escena local.

Aparte de Slash y Myles Kennedy (conocido además por su trabajo como frontman de Alter Bridge), el grupo lo completan Brent Fitz en batería, Todd Kerns en bajo y Frank Sidoris en la otra guitarra.

Solo quedan entradas del sector Platea para el concierto que se realizará el 10 de mayo en el Teatro Caupolicán. Disponibles en Puntoticket.