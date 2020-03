Congreso reprograma y cambia de lugar su show en formato jazz

View this post on Instagram

“El 9 de marzo nuestros corazones estarán más en la calle que en los escenarios. Queremos seguir cantando, pero respetando los históricos acontecimientos de nuestro país. Pedimos disculpas por los cambios. ”Sergio “Tilo” González Nuestro concierto #JazzDeTodasLasEsquinas se reagenda para el miércoles 8 de abril a las 19:30 horas en el @teatro_nescafe. Quienes ya tenían sus tickets físicos o digitales podrán usarlos para la fecha del Teatro Nescafé, y serán contactados vía mail para detallarles sobre el proceso de canje. quienes prefieran la devolución de sus boletos deben hacerlo a través de su cuenta de @ticketpluscl Más información en congresomusica.cl

