Dead Can Dance anuncia su retorno a Chile con show en el Teatro Municipal

La agrupación Dead Can Dance una nueva gira mundial en la que incluyó a Chile con un show fijado para el 24 de mayo de 2020 en el Teatro Municipal de Santiago.

El regreso del dúo australiano-británico es parte de la gira "A Celebration – Life & Works", en la que repasarán su discografía desde sus inicios en 1980 hasta la actualidad.

El show en el recinto santiaguino será siete años después del último concierto en Chile. Ahora, será la última parada del periplo latinoamericano que incluye paradas en México, Colombia y Perú.

La gira incluye a la cantante danesa Agnes Obel como invitada especial.

Las entradas para el show de Dead Can Dance en Santiago estarán disponibles desde el viernes 11 de octubre por Puntoticket.

