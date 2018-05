Don’t Let Daddy Know anunció su cartel

El festival Don't Let Daddy Know, que se realizará el próximo 23 de junio en Espacio Riesco, anunció este lunes su cartel.

KSHMR, Nicky Romero, Blasterjaxx, Vini Vici, Sick Individuals, Sem Vox y Jinco son los confirmados para la cita de música electrónica.

Don't Let Daddy Know tendrá dos shows en su versión en Chie y ambos con el cartel completo de DJs internacionales de clase mundial: el primero será el denominado "All Ages" (apto para todo público) y que se extenderá desde las 14:00 a las 20:00 hrs y el segundo, exclusivo para mayores de edad, desde las 22:00 horas.

Las entradas están a la venta a través de www.dldkchile.cl y los valores son los siguientes:

DLDK +18 años:

General: $35.000

VIP: $70.000



DLDK All Ages:

General: $35.000

VIP: $70.000