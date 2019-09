Foreigner fija su regreso a Chile para marzo de 2020

Uno de los grupos más exitosos del rock confirmó su retorno a Chile: Foreigner volverá al país con una presentación liderada por Mick Jones.

El conjunto de Nueva York se presentará el 3 de marzo en Movistar Arena, a siete años de su último concierto en Santiago, con un repertorio que promete tener éxitos como "Juke Box Hero", "Waiting For A Girl Like You", "Feels Like The First Time" y la popular "I Want To Know What Love Is".

La alineación incluye al fundador Mick Jones, al cantante principal Kelly Hansen, al multiinstrumentalista Tom Gimbel, al bajista Jeff Pilson, al tecladista Michael Bluestein, al guitarrista Bruce Watson y al baterista Chris Frazier.

Preventa de las entradas exclusiva Clientes Banco de Chile desde el 2 de octubre al mediodía. Venta general desde el 4 de octubre al mediodía por Puntoticket. Valores entre $20.800 y $92.000.