Francisca Valenzuela celebra la diversidad de la mujer en Ruidosa

La cantante Francisca Valenzuela encabeza una vez más el Ruidosa Fest, evento que aborda la cultura pop desde una perspectiva de género con talleres, paneles de conversación, stand up comedy y show en vivo.

La artista aseguró a Cooperativa que el principal objetivo es "poder ver y celebrar una diversidad de mujeres no solo en los conciertos, sino que ver a una diversidad de mujeres haciendo una diversidad de cosas, pero además tener en los paneles una variedad de mujeres de carreras creativas, de alguna manera aprender de mujeres que han sido ejemplos profesionales en sus áreas con, sin duda, apuntar a disminuir la brecha de género, aumentar la participación de mujeres en las industrias creativas y mayor representación y diversidad".

"El objetivo aquí no es decir 'queremos que todos los festivales sean de mujeres' sino que es decir 'queremos que el día de mañana cuando haya un festival, si no hay mujeres en ese cartel, nos demos cuenta y hagamos algo al respecto, cuando haya una directiva, un panel, y no hay mujeres, nos demos cuenta'".

Valenzuela añadió que "es un trabajo de todos buscar una sociedad representativa e inclusiva de verdad y cambiar comportamiento que puede haber y son sexistas y que son de discriminación".

El evento se extenderá hasta la medianoche en Matucana 100 y las entradas tienen un valor general de 5.000 pesos, 3.000 estudiantes y los niños menores de 10 años entran gratis.