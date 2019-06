Guitarrista de Amy Winehouse realizará show en Chile

El guitarrista de Amy Winehouse, Robin Banerjee, llegará a Chile con el espectáculo "Amy Experience, Ft Robin Banerjee And The No Rehab Band".

El guitarrista que acompañó a la cantante inglesa desde su disco más famoso, "Back to Back", hasta sus últimos días, se presentará el próximo viernes 9 de agosto en Gran Arena Monticello.

Banerjee llegará acompañado de No Rehab Band, agrupación que revive los shows y atmósfera que se vivían en las presentaciones de Amy Winehouse, quien es imitada por María Barceló en voz, Ariel Franco Araoz en guitarra, Joaquín Sellan en el piano, Cristián Jahde en bajo, Esteban Blanca en la batería, Pablo Clavijo en saxo y Leonel de Francisco en trompreta.

Durante una hora y media los ocho músicos internacionales repasan los grandes éxitos de la británica que marcó una tendencia en la música internacional.

Las entradas están a la venta a través del sistema Topticket.