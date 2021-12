Joan Manuel Serrat confirmó su último show en Chile en 2022

La anunciada gira de despedida de Joan Manuel Serrat que realizará en 2022 confirmó su paso por Chile para realizar su último show.

El español actuará el 12 de noviembre de 2022 en Movistar Arena como parte de "El vicio de cantar 1965-2022", gira que servirá para "despedirse personalmente del público con el que ha compartido vida y canciones durante más de medio siglo".

"Lo que he decidido es despedirme en persona. No me gustó sentirme despedido por una plaga. Tocaré y compondré en casa, es posible que grabe un disco. Pero no volveré a los escenarios. Y me despediré no a la francesa, sino como corresponde", dijo semanas atrás.

La información del precio y venta de entradas se revelará en los próximos días.