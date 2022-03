Joss Stone y KT Tunstall actuarán en el Movistar Arena

Las cantantes Joss Stone y KT Tunstall anunciaron un concierto conjunto en el Movistar Arena para el próximo 9 de junio.

Por su parte la artista inglesa llegará con "Never Forget My Love", su nuevo disco de estudio con el cual rompió un silencio musical de siete años.

Además del show de la voz de "Fell in love with a boy" estará KT Tunstall, cantautora escocesa reconocida por hits como "Black Horse and the Cherry Tree" y "Suddenly I See".

La venta general para este espectáculo se iniciará el próximo 6 de abril con precios que parten en los $28.500.