KISS sumá un segundo show en su despedida de Chile

A casi un mes del regreso de KISS a Chile, la organización confirmó un segundo show del conjunto en el país como parte de la gira de despedida.

La banda estadounidense agregó una presentación para el 19 de abril en Movistar Arena, mismo lugar del concierto original para el día después.

La venta de entradas comenzará el 16 de Marzo a las 11:00 horas por Puntoticket.

A second Santiago, Chile show at @movistararena has been added to our South American Tour! The new date is April 19th & tickets go on sale Wednesday, March 16th at 11am (local Chile time). https://t.co/6YGBMzSbDF. pic.twitter.com/IRBM8i3PFk