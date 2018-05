Lorde y MGMT se suman a Primavera Fauna

Anoche sorprendió con el anuncio de la venta anticipada y Death Cab For Cutie y At The Drive In como los primeros confirmados, pero esta mañana el Primavera Fauna anunció su cartel completo de artistas para esta edición 2018.

Quienes encabezarán la cita son la cantante neozelandesa Lorde y el grupo estadounidense MGMT, ambos que vuelven al país en esta cita que se realizará el próximo sábado 10 de noviembre en Espacio Broadway.

Además, se suman a los cuatro escenarios y más de 12 horas de música: Warpaint, Built to Spill, Paul Kalkbrenner, Javiera Mena, Connan Mockasin, Cuco, Gus Dapperton, Rubio, Egyptian Lover, Dengue Dengue Dengue, Bronko Yotte, Raw C, Der Nautilus, Aristidez e Iarahei.

La venta de entradas anticipada se largó la noche del lunes para aquellos que hayan asistido a versiones anteriores de este festival y de Fauna Otoño, a través de Puntoticket y que se extenderá hasta las 11:59 horas de este martes, mientras que al mediodía comenzará la venta general a través de la misma ticketera.