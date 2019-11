Martin Barre de Jethro Tull junto a Barriemore Barlow llegarán a Chile

Martin Barre, guitarrista de la legendaria banda Jethro Tull, junto a Barriemore Barlow, ex baterista de la agrupación de rock progresivo, llegarán a Chile como parte de su gira por América Latina para celebrar los 50 años de la agrupación británica.

Los músicos se presentarán en Gran Arena Monticello el próximo sábado 14 de marzo y tendrán como invitado a Adam Wakeman, tecladista de Black Sabbath y Ozzy Osbourne.

En "50 Years of Jethro Tull" los músicos estarán interpretando más de dos horas de los clásico de Tull, incluyendo éxitos atemporales como "Aqualung", "Songs From The Wood", "Bungle In The Jungle", "Thick As A Brick" y" Locomotive Breath ".

Las entradas se pondrán a la venta este jueves 21 de noviembre a través de Topticket.