Metronomy regresa a Chile con su nuevo disco

Los británicos de Metronomy anunciaron su regreso al país para el próximo 5 de diciembre, en un concierto que se realizará en la explanada de Centro Cultural Matucana 100.

La banda liderados por Joseph Mount vendrá con su nuevo disco "Metronomy Forever", que saldrá al mercado el viernes 13 de septiembre bajo el sello Because Music.

Este LP contará con los adelantos "Lately", "Salted Caramel Ice Cream", "Walking in The Dark" y la recién estrenada "Wedding Bells", y será editado tras tres años de su último trabajo en estudio.

La venta de entradas comienza este jueves 5 de septiembre a través de sistema Puntoticket y los valores son los siguientes: