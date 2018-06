Morrissey anunció dos conciertos en Chile para diciembre

El cantante británico Morrissey anunció una nueva gira por Latinoamérica para promocionar "Low In High School", su más reciente disco de estudio.

El recorrido iniciará el 23 de noviembre en Ciudad de México y finalizará los días 14 y 15 de diciembre con dos conciertos en Chile.

El primero de ellos se realizará en el Gran Arena Monticello en San Francisco de Mostazal, mientras que el segundo se llevará a cabo en el Movistar Arena de Santiago.

Morrissey también contempla paradas en Perú, Brasil, Paraguay y Argentina.

Adicionalmente, el músico comunicó que las entradas para todos estos shows (excepto del de Paraguay) comenzarán a venderse este 6 de julio.

LATIN AMERICA TOUR 2018. Tickets on sale this Friday for all dates except Paraguay (on sale July 6th). pic.twitter.com/CXt8nOPPwb