Porcupine Tree debutará en Chile en octubre

El grupo británico Porcupine Tree ofrecerá su primer concierto en Chile el próximo 7 de octubre en el Movistar Arena, ocasión en la que aprovecharán de mostrar su nuevo disco.

Se trata de "Closure/Continuation", el primer álbum del trío desde su disolución en 2009, cuyo lanzamiento está fijado para el próximo 24 de junio y del cual ya se conocen los sencillos "Harridan" y "Of The New Day".

Por ahora Santiago es la única ciudad sudamericana que recibirá a Steven Wilson y compañía. Además la banda tiene shows fijados en México, Estados Unidos, Canadá y Europa.

La venta general de entradas para el concierto de Porcupine Tree comenzará el 16 de marzo a través de Puntoticket, con valores que parten en los $33.350.