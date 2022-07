Primus vuelve a Chile con un especial tributo a Rush

El grupo estadounidense Primus anunció su retorno a Chile para ofrecer un particular concierto en homenaje a la banda Rush.

Los autores de "My name is Mud" llevan buena parte de 2022 presentando en Estados Unidos su espectáculo "A tribute to Kings Tour", en el cual interpretan íntegramente el álbum "A Farewell to Kings" que Rush editó en 1977.

En este show Primus también hace un repaso por el resto de su discografía.

La presentación se realizará el próximo 2 de noviembre en el Teatro Coliseo. Las entradas se pueden adquirir en Puntoticket desde los $36.800.