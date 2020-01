Show suspendido de The Offspring en Chile tiene nueva fecha

View this post on Instagram

The Offspring confirma su regreso a Chile para el 14 de marzo en el Velódromo del Estadio Nacional 💥 ¡The Offspring ya tiene fecha y lugar! La banda Californiana cumplirá la promesa y llegará el próximo sábado 14 de marzo al Velódromo del Estadio Nacional para dar vida a una jornada cargada de punk. Además, el espectáculo contará con la participación de diferentes bandas invitadas, las que se irán anunciando dentro de los próximos días. El cuarteto integrado por Dexter Holland, Noodles, Greg K y Pete Parada, que logró el éxito mundial con la publicación de su disco “Smash” en 1994, arribará a Chile para celebrar 35 años de recorrido artístico. Prometiendo dar vida a un show cargado de himnos que han marcado a toda una generación como “The Kids Aren´t Alright”, “Want You Bad” y “Pretty Fly (For a White Guy)”. El concierto de los californianos, que originalmente se desarrollaría el 26 de octubre en el Court Central del Estadio Nacional junto con Bad Religion y que no se pudo llevar a cabo por la contingencia, no contará con la participación de los creadores de “Suffer”, por motivos propios de la banda. Siendo incorporado en su reemplazo distintas bandas que harán de la jornada un momento inolvidable. Los tickets adquiridos con anterioridad seguirán siendo válidos para la nueva fecha. Las personas que no puedan asistir deberán ponerse en contacto directo con Ticketek, quienes los guiarán en el proceso de devolución. ¡Nos vemos!

