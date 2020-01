Symphony X celebrará 25 años con show en el Teatro Caupolicán

El grupo estadounidense de power metal progresivo Symphony X regresará a Chile tras su exitoso show de 2019, esta vez para presentar el concierto con que celebra 25 años de carrera.

Lideros por el guitarrista Michael Romeo y el cantante Russell Allen, los de New Jersy suman 9 discos de estudio, entre ellos los aclamados "The Divine Wings of Tragedy" y "The Odyssey".

El concierto fue agendado para el 26 de agosto de 2020 en el Teatro Caupolicán, y tendrá entradas a la venta desde el 23 de enero a través de Puntoticket, con valores de: