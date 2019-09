Tommy Boysen: Es un desafío llevar la música urbana a La Cumbre

Tommy Boysen es el encargado de cerrar el listado de artistas urbanos, junto a DrefQuila y Paloma Mami, que estarán presentes en la próxima edición de La Cumbre que se realizará el 5 y 6 de octubre en Rancagua.

El cantante de trap aseguró a Cooperativa que "es un super desafío llevar la música urbana a estos festivales, que se acostumbraba a llevar música indie, música rock, como lo más tradicional de Chile, así que es un desafío grande, estar en los festivales y llevar la música es algo súper novedoso".

Pero esta no es la única noticia de estos últimos días para el artista porque además de lanzar "Como lo hice yo", colaboración con Gustavo Elis, estará presente en La Pampilla de Coquimbo el próximo 19 de septiembre.

"Cuando me dieron la noticia me emocioné harto, porque siempre había escuchado que era un festival súper importante y ahora sé que es el más importante de Chile, como que es una experiencia bacán. Para mí es un reto, cantar frente a tantas personas. Yo antes había estado en el Movistar Arena que es lo más grande que he hecho hasta ahora y ahora estoy con muchas ganas de presentarme", dijo.

Añadió que "además en estas fechas que son Fiestas Patrias, que yo el año pasado estaba como un chileno más tomando terremoto en algunas fondas y ahora voy a estar en el festival más importante de Chile, una gran experiencia".