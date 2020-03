Virtuoso bajista Thundercat regresa a Chile

El virtuoso bajista Thundercat anunció su regreso a Chile para dar un concierto el próximo 19 de mayo en la Cúpula Multiespacio.

El estadounidense, que debutó en el país en 2018, volverá para promocionar su álbum "It Is What It Is" que se lanzará en abril próximo.

Además de Chile, la gira latina de Thundercat contempla presentaciones en Brasil, México y Perú.

En esta ocasión el músico, que ha colaborado con artistas como Red Hot Chili Peppers, Suicidial Tendencies y Kendrick Lamar, hará un repaso por su discografía y por su nuevo material.

Las entradas para este show, solo apto para mayores de 18 años, se pondrán a la venta este 6 de marzo en Puntoticket con precios que parten en los $28.000.