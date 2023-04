5 Seconds of Summer en Chile: Fecha, lugar y entradas

A seis años de debutar en Chile, 5 Seconds of Summer, también conocidos como 5SOS, regresa a territorio nacional con su tour "The 5 Seconds of Summer Show".

La banda australiana, que alcanzó reconocimiento internacional con "She Looks So Perfect" en 2014, se presentará el próximo 27 de julio en el Movistar Arena, presentando sus grandes éxitos y su último LP "5SOS5", lanzado en septiembre del 2022.

La preventa de entradas estará disponible a partir de este miércoles 12 de abril a las 11:00 horas para clientes Entel y Scotia mediante el sistema Puntoticket, mientras que la venta general comenzará el viernes 14 de abril a través de la misma página.