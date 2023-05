Dionne Warwick adelanta su concierto en Chile: "Habrá sorpresas"

La cantante Dionne Warwick tiene todo listo para retornar a Chile y ofrecer su espectáculo "One last time" con el que pretende "despedirse" de la música.

Una despedida entre comillas, como ella misma señala en conversación con Cooperativa: "no me estoy despidiendo de la música, sino que será el tiempo que estamos en gira el que vamos a reducir", explicó la cantante de 82 años.

La voz de temas como "Don't make me over" o "Heartbreaker" está girando desde mayo de 2022 con la intención de recuperar el tiempo de la pandemia.

"Ha sido maravilloso volver a trabajar. La pandemia paró todo por un par de años, y volver a trabajar y hacer conciertos ha sido una alegría. Creo que la gente también lo vive así, está antojada de música y shows", indicó.

Es por eso que, terminado este recorrido, hará un retiro simbólico de la actividad para dedicar tiempo a sí misma y a su familia. "Mi carrera ha sido un viaje emocionante", reflexionó.

Dionne Warwick en Chile

El próximo 14 de mayo Dionne Warwick actuará en el Centro de Eventos Metropolitan (Ex Casa Piedra) en un espectáculo que tendrá todos sus clásicos y "todo lo que ustedes esperan ver y escuchar".

Pero además habrá una sorpresa: su nieta, la cantante Cheyenne Elliott, la acompañará sobre el escenario durante su actuación en el país.

"He viajado por todo el mundo no sé cuántas veces. Siempre es interesante volver a los lugares en los que he estado y ver el crecimiento del lugar de la gente. Estoy esperando ir", dijo sobre su visita a Chile.

Las entradas para el show de Dionne Warwick en Chile se pueden comprar en Ticketmaster con valores que parten en los $52.900.