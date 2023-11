Roger Waters en Chile: ¿quién abrirá el primer show del ex Pink Floyd?

El músico británico Roger Waters regresa a Chile para presentarse en el Estadio Monumental con su gira "This Is Not a Drill" los próximos 25 y 26 de noviembre.

El ex Pink Floyd, que repasará grandes éxitos de la legendaria banda, tendrá a Rosa Quispe Huanca y Manka Saya como invitados especiales en su primera fecha.

¿Quién es Rosa Quispe Huanca?

Académica, poeta y embajadora chilena de la música aymara, Rosa Quispe Huanca fue escogida para abrir el show de Waters el 25 de noviembre.

De acuerdo al portal Mujeres Bacanas la artista, que desempeña como docente en la Universidad Arturo Prat de Iquique, se ha dedicado a promover la cultura originaria, "convirtiéndose en 1994 en la primera mujer de su pueblo en presentarse en un escenario con su vestimenta tradicional y entonando una canción en su lengua natal".

Además, la diplomada en Educación Intercultural Bilingüe fue reconocida en 2022 por los Premios Pulsar al ser nominada en la categoría "Difusión de la música de los pueblos originarios".