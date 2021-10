Durante un concierto en Las Vegas el rapero Snoop Dogg invitó a la ex estrella del baloncesto Shaquille O'Neal a cantar "Nothin But A G Than", uno de los clásicos de Dr. Dre y del hip hop de la costa oeste. Snoop Dogg fue anunciado la semana pasada como uno de los artistas del Super Bowl 2022.

