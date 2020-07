Snoop Dogg revela que fue Jay-Z quien compuso en su totalidad el éxito "Still D.R.E."

Más de 20 años después de su lanzamiento, se reveló que el éxito "Still D.R.E.", lanzado por Dr. Dre, fue escrito completamente por Jay-Z, según dijo Snoop Dogg, quien también participa en el tema.

"Still D.R.E." se incluye en el disco "2001" de 1999 y en un principio se acreditaba a Scott Storch junto a Shawn Carter, nombre real de Jay-Z, pero ahora Snoop Dogg contó lo que ocurrió.

Según el intérprete de "What's My Name?", Jay-Z fue llevado al estudio de Dr. Dre en Los Ángeles, y escribió la canción en su totalidad en 30 minutos.

"Escribió la mierda de Dre y mi mierda y fue perfecto", dijo a The Breakfast Club. "Era 'Still D.R.E.' y era Jay-Z y él escribió toda la maldita canción", agregó.

"Jay-Z ama a Dr. Dre y eso es lo que su pluma te mostró, que yo no puedo escribir para ti si no te amo", sentenció.

