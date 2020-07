Sofía Reyes: "Me encantaría hacer un disco de música mexicana"

Con 24 años la cantante Sofía Reyes ha sabido establecerse como una de las figuras más populares de su generación. Sus casi 10 millones de oyentes mensuales en Spotify dan cuenta del masivo alcance de esta artista mexicana, que acumula colaboraciones por montones.

La más reciente es "Cuando estás tú", un tema que estrenó en plena pandemia junto a los colombianos de Piso 21, a quienes "quiero mucho y somos muy amigos", según confesó Reyes a Cooperativa.

"No hay nada mejor que compartir la música con gente que quieres mucho", agrega la voz de "1,2,3", quien ha firmado alianzas con Ritta Ora, Michael Bublé, Anitta, Jhay Cortés y De La Ghetto, entre otros.

Pese a su explosivo ritmo de lanzamiento, Sofía Reyes sueña con dedicar un trabajo a los sonidos de su natal México. "Me encantaría, es mi sueño hacer un disco de música mexicana. Quiero hacer mucho por ese lado, pero aún no quiero dar nombres", aseguró misteriosa.

Esos elementos sonoros de México han estado presente en su música mediante arreglos de bronces o ritmos de cumbia mexicana. Para la joven artista "ha sido un proceso de descubrir quién soy como artista y con el tiempo me he dado cuenta de cómo estos sonidos mexicanos están siempre presentes. Es lo que más me gusta y me siento apasionada por estos sonidos, para mi ha sido importante incorporarlos".