Spotify toma medidas en sus podcast tras polémica con Neil Young

Tras la reciente polémica con el cantautor Neil Young y el popular podcast "The Joe Rogan Experience", la plataforma Spotify decidió implementar algunas medidas para este tipo de contenido.

"Estamos trabajando para agregar un aviso de contenido a todo episodio de un podcast que incluya una discusión sobre covid-19", aseguró el director ejecutivo de la plataforma, Daniel Ek, en un comunicado en el que también detalla que se públicarán las normas de difusión de la compañía.

El aviso, asegura Spotify, dirigirá a los oyentes a un "centro covid-19, un recurso que brinda fácil acceso a datos basados ​​en datos, información actualizada compartida por científicos, médicos, académicos y autoridades de salud pública de todo el mundo, así como enlaces a fuentes fiables".

En su comunicado Ek no hizo referencia a "The Joe Rogan Experience", considerado como el podcast más popular de Estados Unidos, pero que hace unas semanas fue acusado por un grupo de 270 médicos y científicos de divulgar información falsa sobre la pandemia.

"Ha habido mucha conversación sobre información sobre covid-19 en Spotify. Hemos escuchado las críticas y estamos implementando cambios para ayudar a combatir la desinformación", escribió Ek en Twitter, que reconoció que, a pesar de tener reglas para la producción de contenido, no han sido "transparentes" a la hora de que pudieran ser conocidas por todos.

There’s been a lot of conversation about information regarding COVID-19 on Spotify. We’ve heard the criticism and we’re implementing changes to help combat misinformation. https://t.co/ic8jfR1RNR