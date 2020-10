Stevie Wonder recibió trasplante de riñón

El músico Stevie Wonder reveló que fue receptor de un trasplante de riñón y celebró la mejoría en su salud con el estreno de dos nuevas canciones.

"Fui bendecido con un nuevo riñón en diciembre pasado", aseguró el artista durante la presentación de "Where Is Our Love Song" y "Can't Put It In the Hands of Fate", los dos sencillos que editó este martes.

La voz de "Superstition" agregó que "desde que salí del hospital, las enfermeras se aseguraron de que tomara mi medicina y así lo haré hasta que deba, incluso si es el resto de mi vida".

"Pero me siento genial, mi voz se siente muy bien. Me siento como si tuviera 40 años", sostuvo Wonder.

En lo musical, el estadounidense estrenó sus primeras composiciones originales desde 2016, cuando interpretó el tema central de la película "Sign" junto a Ariana Grande. Antes de eso, Stevie Wonder había editado algunos singles en 2009.