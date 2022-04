El prolífico músico británico, Sting, unió fuerzas con el artista mexicano Kurt y juntos corearon una adaptación del tema "For Her Love" que pertenece al más reciente disco del ex The Police, creado en 2021 durante plena pandemia. La versión fue grabada en Cabo San Lucas, Baja California, traducida por el productor Martin Kierszenbaum y publicada en febrero.

