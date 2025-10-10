Charly García y Sting lanzan colaboración en "In the City"

Los músicos Charly García y Sting, exlíder de The Police, estrenaron este jueves el single "In the City", una canción compuesta por el argentino y grabada a coro con el británico.

"Esta colaboración surgió de forma natural, cuando nos encontramos en los camarines antes de su show", contó García, en referencia a la visita de Sting a Buenos Aires en febrero pasado, según declaraciones recogidas por Sony Music.

Se trata de una nueva versión de "In the City That Never Sleeps", incluida originalmente en el álbum Kill Gil (2010) de García. La canción, interpretada completamente en inglés, está disponible en plataformas digitales y también se publicará en vinilo simple con diseño especial de Ezequiel Vega.

La grabación incluyó a Dominic Miller, guitarrista de Sting, y a Diego López de Arcaute en la percusión. La voz de García se registró en Buenos Aires, mientras que Sting y Miller grabaron en el estudio Permanent Waves de Miami (EE.UU.). El mastering final estuvo a cargo de Ted Jensen, ingeniero de Clics Modernos y otros discos de García.

Ambos artistas destacaron su respeto y entusiasmo por el proyecto. García afirmó que siempre fue "gran admirador" del estilo de Sting y que le emocionó escucharlo en su canción, mientras que el británico dijo que "es un honor cantar con Charly" y valoró combinar armonías y estilos musicales, según el medio Rolling Stone.

El videoclip oficial, realizado por Belén Asad, muestra a García recorriendo Buenos Aires en un antiguo taxi Siam Di Tella, y a Sting transitando Nueva York en un Yellow Cab, reflejando la fusión de universos musicales y simbolismos entre ambas ciudades.