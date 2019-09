Super Bowl 2020 tendrá show de Jennifer López y Shakira

El próximo 2 de febrero se realizará el Super Bowl 2020, que acaba de anunciar el número que se presentará en el espectáculo de medio tiempo: serán Jennifer López y Shakira, los primeros nombres latinos en ser estelares para el show.

La presentación fue confirmada por las propias artistas a través de redes sociales este jueves, anunciando su presentación en el "halftime" que nació en 1993 y por donde han pasado Michael Jackson, Paul McCartney, U2 y Maroon 5, entre otros.

Going to set the world on 🔥🔥🔥 @shakira #PepsiHalftime #SuperBowlLIV @pepsi pic.twitter.com/c7oXQM0vjq

It doesn’t get any bigger than this! So excited about getting on that #SuperBowlLIV #PepsiHalftime stage! @JLo 🤩🔥#nosvemosMiami #happybirthdaytomeee pic.twitter.com/BVosjrOcwN