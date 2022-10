El fallecido Taylor Hawkins será parte del documental "Let There be Drums", un largometraje que se dedicará a explorar el trabajo de los bateristas de varias bandas icónicas. Además del ex músico de Foo Fighters aparecerán Ringo Starr de The Beatles, Chad Smith de Red Hot Chili Peppers, Stewart Copeland de The Police y Bill Kreutzmann de The Grateful Dead, entre otros. La cinta se estrenará en Amazon Prime Video y Apple TV+ el 28 de octubre.

LEER ARTICULO COMPLETO