Taylor Swift invitó a Lana del Rey a colaborar en su nuevo disco

El nuevo disco de Taylor Swift, "Midnights", que se publicará el próximo 21 de octubre, contará con una colaboración de Lana del Rey en la canción "Snow on the beach", según anunció la intérprete estadounidense sus redes sociales.

Swift publicó un video donde desmenuzaba los tracks de este álbum, entregaba su nombre y daba algunas claves de su inspiración y su sonido.

La primera canción del álbum será "Lavender Haze"; la segunda "Maroon"; la tercera "Anti-Hero"; la cuarta "Snow On The Beach (feat. Lana Del Rey)"; la quinta "You're On Your Own, Kid"; la sexta "Midnight Rain"; la séptima "Question...?"; la octava "Vigilante Shit"; la novena "Bejeweled"; la décima "Labyrinth"; la undécima "Karma"; la duodécima "Sweet Nothing" y la decimotercera "Mastermind".

La placa está inspirada en las "conversaciones nocturnas" que Swift mantiene con sí misma. Además será producida por Jack Antonoff, su colaborador desde hace varios trabajos.

Este será el décimo álbum de estudio de la cantante y compositora, que comenzó su carrera como "la voz adolescente del country" pero pronto se inició en el estilo pop. Posee más de 200 premios, entre ellos Grammy, Emmy, Billboard Music Award, American Music Award, Country Music Association Award y MTV.