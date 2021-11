La cantante estadounidense, Taylor Swift, relanzó su disco "Red" de 2021 en una nueva versión apellidada "Taylor's Version" –Versión de Taylor– y fue el tema "All Too Well" de la misma producción el que la artista eligió para cantar en el programa Saturday Night Live, presentado por Jonathan Majors. Swift le dedicó 10 minutos a la canción.

