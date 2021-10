Fue en 2004 cuando el grupo inglés de pop rock, Tears for Fears, presentó su disco "Everybody Loves a Happy Ending", y desde entonces no se supieron más hits de ellos. Ahora, Roland Orzabal y Curt Smith lanzarán su nuevo disco "The Tipping Point" y ya dieron a conocer su primer sencillo titulado igual que su próxima producción. Estará disponible desde el 25 de febrero de 2022.

LEER ARTICULO COMPLETO