"Thank you": Diana Ross estrena su primera canción en 15 años

La legendaria cantante Diana Ross quiso agradecer a sus fans y estrenó su nuevo sencillo "Thank You", poniendo fin a un silencio discográfico de 15 años.

El tema será parte de un álbum del mismo nombre que verá la luz en los próximos meses y que además será el primero que la estadounidense edite desde "I Love You" de 2006.

La placa contará con 13 canciones originales, algo que Ross no había hecho desde 1999 en su álbum "Every Day Is a New Day". Por otro lado, este será el vigésimo sexto trabajo de estudio de la artista.

Antes de que iniciara la pandemia, Diana Ross se dedicó a girar largamente en Estados Unidos, recibió un reconocimiento del entonces presidente Barack Obama y fue confirmada para la suspendida edición 50 del festival Glastonbury.