The 1975 recibe demanda por cancelación de festival en Malasia

Artistas y comerciantes del festival Good Vibes preparan acciones legales contra The 1975 por la cancelación del evento a raíz del polémico beso que Matty Healy, líder de la banda, protagonizó con el bajista Ross MacDonald en Kuala Lumpur, Malasia.

Estando en el escenario, el vocalista criticó las medidas anti LGBTQ del gobierno malasio: "No le veo el sentido a invitar a The 1975 a un país y luego decirnos con quién podemos tener sexo (...) Lo siento si eso te ofende y eres religioso y es parte de tu puto gobierno, pero tu gobierno es un puñado de putos retrasados", declaró el artista, para luego besar a su compañero.

The 1975 has been banned from Kuala Lumpur, Malaysia after Matty Healy and bandmate Ross MacDonald kissed on-stage during their set at Good Vibes Festival.



Before the kiss, Healy gave a speech on his disappointment in the country’s discrimination against the LGBTQIA+ community. pic.twitter.com/XcHuPHiYr5