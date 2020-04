A 50 años de la separación oficial de The Beatles

Pese a que por meses estuvieron separados, fue recién en abril de 1970 que Paul McCartney hizo oficial la separación de The Beatles, dando término a la banda más influyente de la historia.

Si bien las diferencias comerciales y artísticas habían estado separando al cuarteto por un tiempo, muchos señalan que el 9 abril de 1970 fue el final de la era de The Beatles.

Con las tensiones en aumento debido al inminente primer disco solista de McCartney, el propio bajista afirmó ese día que se embarcaría en una carrera en solitario y que no tenía planes de grabar con The Beatles en el futuro.

Las palabras de McCartney fueron recogidas por medios para informar el término de los Fab Four. "El anuncio significa el final de las futuras grabaciones del grupo pop más exitoso del mundo... el señor McCartney dijo que la ruptura fue el resultado de 'diferencias personales, diferencias de negocios, diferencias musicales, pero más que nada para pasar un mejor rato con mi familia'", reportó New York Times.

El diario británico The Guardian, a su vez, escribió en esa ocasión que McCartney "no sabía si su ruptura con los Beatles fue temporal o permanente; que no tenía ninguna relación con el señor Alan Klein, encargado de los negocios de la banda; que el señor Klein no lo representaba de ninguna manera; y que no podía imaginar volver a escribir con John Lennon".

Ese día se declara como el fin oficial de la banda y cuyos integrantes ya tenían en mente una carrera solista: McCartney lanzó el 17 de abril su primer disco en solitario titulado con su apellido; John Lennon debutó con la Plastic Ono Band en diciembre de 1970; George Harrison ya iba por su tercer trabajo solista, "All Things Must Pass"; y Ringo Starr lanzó un par de álbumes ese mismo año.