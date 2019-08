"Abbey Road" de The Beatles será relanzado con material inédito

El próximo 26 de septiembre, mismo día que se conmemorarán 50 años de "Abbey Road", el memorable álbum de The Beatles, se editará una versión de lujo del disco.

El boxset contará con las 17 pistas del álbum recientemente mezcladas por el productor Giles Martin (hijo del productor del cuarteto George Martin) y el ingeniero de mezclas Sam Okell en estéreo, sonido envolvente 5.1 y Dolby Atmos. Además, habrá 23 grabaciones de sesiones y demos, que en su mayoría son inéditos.

"El viaje de grabación de los Beatles había pasado por muchos giros y vueltas, aprendiendo curvas y emocionantes atracciones. Aquí estábamos, todavía preguntándonos por la magia de todo", escribió Paul McCartney en el prólogo de los paquetes de edición de aniversario.

El álbum que siguió a "Abbey Road", "Let It Be", de 1970, fue el último de la banda, pero el trabajo con la icónica portada en el paso de cebra fue el último que John Lennon, Paul McCartney, Ringo Starr y George Harrison grabaron juntos como grupo. Esta es la primera vez que Road ha sido remezclado y agregado con grabaciones de sesiones y demos.

Esta reversion de "Abbey Road" se suma a las de "Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band" y "The Beatles (White Album)" que fueron lanzadas en 2017 y 2018, respectivamente.