Legendario y carismático: Ringo Starr cumple 80 años

Este 7 de julio el músico, actor y celebridad Richard Starkey, mejor conocido como Ringo Starr, está cumpliendo 80 años de una de las vidas más frenéticas de la cultura pop.

Su vida artística comenzó en la década de los 60 cuando, casi por accidente, se convirtió en el baterista de The Beatles. Con un especial talento para tocar y no tanto para componer, Ringo Starr supo adueñarse de las percusiones en la banda más grande de la historia y crear un estilo que perdura hasta hoy.

En los cuatro de Liverpool siempre fue el más sensible y carismático. Desde ser el primero en escapar del casi forzado viaje a la India o de retirarse indignado del grupo en medio de las sesiones del Álbum Blanco porque no se sentía considerado. En ninguna ocasión estuvo actuando o tratando de parecer interesante, simplemente Ringo era así.

Con el quiebre de The Beatles se embarcó en una carrera solista que le costó encumbrar y que tuvo algunos aciertos como "It Don't Come Easy" o "Photograph". En los años siguientes el escaso éxito comercial de su música lo llevó a experimentar como actor y a consumir alcohol en exceso, terminando en una clínica de rehabilitación a fines de los 80.

Una vez recuperado formó su Ringo Starr & His All-Starr Band, grupo con el que ha girado en las últimas tres décadas y con el que visitó Chile en 2015. De ahí en adelante solo fueron sonrisas para Ringo: se dedicó a reencontrarse con sus ex compañeros de The Beatles, a promover la paz en el mundo y a presentarse en vivo entre la batería y los micrófonos, recordando sus mejores épocas musicales.

Fiel a su estilo, celebrará sus 80 años con un concierto vía streaming donde compartirá con algunos de sus amigos. "Que tengas un gran día, mi amigo de tanto tiempo", le escribió en redes sociales Paul McCartney, uno de los que lo acompañará en este show.