"Let It Be", el álbum que dijo adiós a The Beatles

El proyecto inicial de "Let It Be" era ambicioso en el periodo más tenso de The Beatles, con un álbum, una película y un show en vivo. Al final, se transformó en su disco de despedida y en el más controvertido de su carrera.

"Let It Be" fue lanzado el 8 de mayo de 1970, grabado en sesiones previas a "Abbey Road", pero los problemas internos de los cuatro hicieron aplazar el proyecto y sacar antes el popular álbum del paso de cebra.

McCartney sugirió la idea para "Let It be" de un álbum con material nuevo y ensayado frente a cámaras de televisión, que sería emitido tras la salida del disco. El plan incluía mostrar el trabajo en un show en vivo, teniendo como alternativas un bote en el mar, el desierto de Túnez y el Coliseo romano.

Finalmente, el cuarteto eligió la azotea de Apple Corps, uno de las presentaciones más reconocidas del grupo y donde también se aprecia al tecladista Billy Preston, el único músico que tuvo el honor de estar acreditado en un lanzamiento oficial de The Beatles al participar en "Get Back".

El famoso concierto en la azotea, registrado casi un año y medio antes de la salida de "Let It Be", fue la última presentación pública de The Beatles, una actuación de 42 minutos donde interpretaron canciones como "Get Back", "Don't Let Me Down" y "I've Got a Feeling".

"Let It Be" también tiene la particularidad de haber tenido una primera producción de George Martin, quien acompañó a The Beatles durante toda su carrera, pero los toques finales estuvieron a cargo de Phil Spector.

El trabajo del productor estadounidense incluyó extractos de conversaciones, arreglos orquestales y duplicación de voces. McCartney nunca estuvo de acuerdo con el resultado final y en 2003 apoyó una mezcla alternativa que elimina los adornos de Spector, titulada "Let It Be... Naked".

El legado del disco seguirá pronto con documental a cargo de Peter Jackson sobre la realización de "Let It Be" que incluirá el show en la azotea. Por ahora, está fijado su estreno para el 4 de septiembre.