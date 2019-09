McCartney y Ringo vuelven al estudio para grabar tema de John Lennon

Paul McCartney y Ringo Starr, los dos ex miembros sobrevivientes de The Beatles, volverán a juntarse en un estudio para grabar una canción escrita por John Lennon meses antes de su muerte.

Según reporta NME, los músicos registrarán su propia versión de "Grow old with me", tema que Lennon escribió durante su estadía en Bermudas en 1980 que fue incluída en su álbum póstumo "Milk and honey" de 1984.

El tema, donde Starr cantará y McCartney hará bajos y voces adicionales, será uno de los temas de "What's My Name", el nuevo álbum del baterista.

Según detalló Ringo la idea surgió de una conversación con el productor Jack Douglas, quien estuvo a cargo de las sesiones del disco "Double Fantasy" de Lennon y Yoko Ono. "Tengo la idea de que John hablaba de mi antes de morir porque soy una persona muy emocional. Nunca había escuchado esas cintas y amé esta canción y traté de cantarla lo mejor que pude", indicó el artista.

El percusionista agregó que el hecho de tener a McCartney en la grabación "no fue un truco publictiario", sino que "es algo que realmente quería hacer".

"Cuando la escuchen notarán que los arreglos de cuerda hacen un pasaje de 'Here comes the sun', así que en rigor hay algo de nosotros cuatro ahí", detalló.

"What's My Name" saldrá a la venta el próximo 25 de octubre.