¿The Cure actuará en la inauguración de Qatar 2022?

A pocos días de que comience el Mundial de Qatar 2022, surgen rumores de cuáles serán los artistas que podrían estar en la ceremonia de inauguración.

Si este fin de semana Dua Lipa descartó el rumor afirmando que ni siquiera estaba en sus planes, ahora Robert Smith de The Cure bromeó con una supuesta participación del grupo.

"Odio decepcionar a todos, pero a pesar de los rumores no estaremos en la ceremonia de inauguración de la Copa del Mundo", escribió Smith en Twitter.

"También informé a Gareth Southgate (entrenador de la selección inglesa) que no estoy disponible", bromeó el músico.

Finalmente, ironizó con la viralizada entrevista en la que predijo hace 10 años el día que moriría la Reina Isabel II: "Si te interesa, Psíquico Bob predice que ninguno ganará sino Qatar".

HATE TO DISAPPOINT EVERYONE, BUT DESPITE THE RUMOURS WE WILL NOT BE HEADLINING THE WORLD CUP OPENING CEREMONY #breadandcircuses